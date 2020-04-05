ABD'de korona virüsten ölen Türklerin sayısı 8'e yükseldi
ABD'de korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 8'e yükseldi.
05.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:35
ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 63 yaşındaki diş hekimi Oğuz R. Fenercioğlu, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırılan Fenercioğlu'nun hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölen toplam Türk vatandaşı sayısı 8'e yükseldi.
New Jersey'de 5, New York'ta 1 ve Pensilvanya eyaletinde 1 Türk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
(Hasan Çelik/İHA)
Kaynak: İHA
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