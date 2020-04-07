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ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 11 bine yaklaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bine yaklaşırken, toplam vaka sayısı ise 367 bin 650'ye yükseldi.

07.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:16
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bine yaklaşırken, toplam vaka sayısı ise 367 bin 650'ye yükseldi.
Korona virüs salgınının merkezi üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletlerinde ölü sayısının 11 bine yaklaştı. Toplam vaka sayısı ise 369 bin 351'e yükseldiği ülkede ölenlerin sayısı ise 10 bin 943 oldu.
Salgının en fazla görüldüğü New York kentinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 758'e, vaka sayısı 131 bin 916'ya ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 3'e, vaka sayısı ise 41 bin 90'a yükseldi. Korona vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında 3. sırada yer alan Michigan eyaletinde vaka sayısı 17 bin 221'e yükselirken, hayatını kaybedenler 727 olarak açıklandı.
Kalifornia'da vaka sayısı 16 bin 369 olurken, ölü sayısı 387'ye ulaştı. Louisiana'da vaka sayısı 14 bin 867'ye, ölü sayısı 512'ye yükseldi.
Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 13 bin 837 olurken, ölü sayısı 260 olarak açıklandı. Florida'da ise vaka sayısı 13 bin 629, ölenlerin sayısı ise 254 olarak kaydedildi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 13 bin 127 olarak açıklanırken, 'ya hayatını kaybedenlerin sayısının 179 olduğu bildirildi. Illinois eyaletinde vaka sayısı 12 bin 262'ye yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 307 olarak açıklandı. ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 11 bine yaklaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

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ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 11 bine yaklaştı
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