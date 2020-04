ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 8 bin 500'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) korona virüs nedeniyle ölü sayısı 8 bin 500'e, toplam vaka sayısı ise 312 bin 138'e yükseldi.Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ABD'de ölenlerin sayısı artıyor. Korona virüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 8 bin 500'e, toplam vaka sayısı ise 312 bin 138'e yükseldi. Salgının en fazla görüldüğü New York'ta virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 565'e, vaka sayısı 114 bin 174'e ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısı New Jersey eyaletinde kaydedildi. New Jersey'de hayatını kaybedenlerin sayısı 846'ya, vaka sayısı ise 34 bin 124'e yükseldi. Covid-19 vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında 3. sırada yer alan Michigan eyaletinde vaka sayısı 14 bin 225'e yükselirken, hayatını kaybedenler 540 olarak açıklandı.California'da vaka sayısı 13 bin 878 olurken, ölü sayısı 322'ye ulaştı. Louisiana'da vaka sayısı 12 bin 496'ya, ölü sayısı 409'a yükseldi. Florida'da vaka sayısı 11 bin 545 olurken, ölenlerin sayısının 195 olduğu açıklandı. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 10 bin 444'e yükselirken, hayatını kaybedenler 136'ya ulaştı, Iinois eyaletinde vaka sayısı 10 bin 359'a yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 244 olarak açıklandı. ABD'de korona virüsünden ilk ölümün gerçekleştiği Washington eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 318 olurken, toplam vaka sayısı 7 bin 318 olarak kayda geçti.TRUMP, NEW YORK'A BİN ASKERİ PERSONEL GÖNDERİYORABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin ve yönetiminin tüm ülkede korona virüs salgınını önlemeye yönelik çok sayıda tedbir aldığını ve bu şekilde daha az kişinin zarar görmesini sağladıklarını belirtti. Kısa sürede bu krizi aşmak istediklerini ve ülkeyi normal sürecine döndürmek istediğini ifade eden Trump, "İnsanlar spor müsabakalarına gitmek istiyor. Dışarı çıkıp temiz hava almak ve hayatlarını normale döndürmek istiyor. Bu koşulların en kısa zamanda olmasını umuyoruz" dedi."Salgının etkisinin gelecek 2 hafta yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Bu zor süreçte maalesef birçok ölüm yaşanacak" ifadelerini kullanan Trump, alınan tedbirler sayesinde ölümleri azalttıklarını belirtti. New York eyaletinde yaşanan doktor ve hemşire sıkıntısını gidermek için bin askeri doktor ve hemşire takviyesi yapacaklarını ifade eden Trump, yurt dışında olan ABD vatandaşlarını ülkeye getirmek için çalışmaların halen devam ettiğini ve şuana kadar 75 ülkeden 40 binden fazla ABD'liyi ülkeye getirdiklerini söyledi.(Hasan Çelik/İHA)

