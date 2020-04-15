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ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bini geçti

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 565'e, toplam vaka sayısı ise 629 bin 420'ye yükseldi.

15.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:12
ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bini geçti
ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 565'e, toplam vaka sayısı ise 629 bin 420'ye yükseldi.

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 26 bin 565'e yükseldi. Ülke genelinde vaka sayısı ise 629 bin 420'ye ulaştı. Salgının en fazla görüldüğü New York kentinde ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 842'ye, vaka sayısı 203 bin 20'ye ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 805'e, vaka sayısı ise 68 bin 824'e yükseldi. Korona virüs vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında alan Michigan'de vaka sayısı 27 bin 457'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 773 oldu. Louisiana eyaletinde ise vaka sayısı 21 bin 572 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 16 olarak açıklandı.

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan 49 bin 582 kişinin ise hastalığı yenerek çeşitli hastanelerden taburcu edildikleri belirtildi.

New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti

ABD'de en fazla vaka görülen yerlerin başında gelen New York'ta daha önce test edilmemiş ve bu sebeple istatistiklerde yer almamış ancak gözlemlenebilen ölüm sebeplerinin Covid-19'a dayalı olması nedeniyle 3 bin 700 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybedenler listesine eklendiği açıklandı. Yenilenen ölüm rakamları krizin başlangıcından beri söylenen testlerin önemini ve yetersizliğini ortaya koydu. Federal hükümet ve yerel yönetimler ise test sayısını artırmak için yoğun çaba içerisine girdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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