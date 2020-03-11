ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükseldi
ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
11.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:13
ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD genelinde görülen korona virüsü vak'a sayısının bini geçtiğini, 29 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde korona virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesi üzerine eyalette acil durum ilan edildi. Yetkililer, Paterson şehrinde bir hastanede 2 kişinin karantina altında tutulduğunu açıklandı. Washington, California, Massachusetts ve New York'tan sonra New Jersey eyaletinde de korona virüsü vak'ası nedeniyle acil durum ilan edildi.
Demokrat Parti başkan adayları Bernie Sanders ve Joe Biden korona virüsünün ülkede yayılması üzerine bu hafta yapacakları mitingleri iptal etti.
Birleşmiş Milletler New York'ta bulunan merkezini halka kapatacağını ve tüm turların askıya alınacağını açıkladı. Her Nisan ayında California'ya on binlerce insanı kendisine çeken Coachella müzik festivali Ekim ayına ertelenirken, korona virüsünün etkili olduğu eyaletlerde bazı okullar, spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve diğer etkinlikler iptal edildi.
New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta yeni tip korona virüsü salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderileceğini açıkladı. Cuomo, bölgede salgınla mücadele için belirlenen bir yerin merkez olarak kullanılacağını belirterek, askeri birliklerin ilgili alanda halka gıda dağıtacağını ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, okul, ibadethane gibi yerleri temizlemek üzere görevlendirileceğini ifade etti.
(İHA)
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD genelinde görülen korona virüsü vak'a sayısının bini geçtiğini, 29 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde korona virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesi üzerine eyalette acil durum ilan edildi. Yetkililer, Paterson şehrinde bir hastanede 2 kişinin karantina altında tutulduğunu açıklandı. Washington, California, Massachusetts ve New York'tan sonra New Jersey eyaletinde de korona virüsü vak'ası nedeniyle acil durum ilan edildi.
Demokrat Parti başkan adayları Bernie Sanders ve Joe Biden korona virüsünün ülkede yayılması üzerine bu hafta yapacakları mitingleri iptal etti.
Birleşmiş Milletler New York'ta bulunan merkezini halka kapatacağını ve tüm turların askıya alınacağını açıkladı. Her Nisan ayında California'ya on binlerce insanı kendisine çeken Coachella müzik festivali Ekim ayına ertelenirken, korona virüsünün etkili olduğu eyaletlerde bazı okullar, spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve diğer etkinlikler iptal edildi.
New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta yeni tip korona virüsü salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderileceğini açıkladı. Cuomo, bölgede salgınla mücadele için belirlenen bir yerin merkez olarak kullanılacağını belirterek, askeri birliklerin ilgili alanda halka gıda dağıtacağını ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, okul, ibadethane gibi yerleri temizlemek üzere görevlendirileceğini ifade etti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, Güncel
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