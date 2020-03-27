Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- ABD'de "korona virüsü" sessizliği- Beyaz Saray çevresi demir bariyerlerle kapatıldı

- ABD'de "korona virüsü" sessizliği Beyaz Saray çevresi demir bariyerlerle kapatıldı ABD'de hızla yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Beyaz Saray ve Kongre binasına çıkan yollarda polis kontrolü arttırıldı.

27.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:29
- ABD'de "korona virüsü" sessizliği
Beyaz Saray çevresi demir bariyerlerle kapatıldı
WASHINGTON - ABD'de hızla yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Beyaz Saray ve Kongre binasına çıkan yollarda polis kontrolü arttırıldı. Halkın evlere çekilmesiyle Washington sokakları sessizliğe gömüldü.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüsünün yayılmasının önlenmesi için alınan önlemler kapsamında başkent Washinton'da her gün binlerce Amerikalının ve turistlerin akın ettiği Beyaz Saray ve Kongre binasına çıkan yollarda polis, kontrollerini arttırdı. Beyaz Saray'ın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken insanların müzeleri ve tarihi mekanları ziyaret etmemesi için bölgede denetim sıklaştırıldı. Halkın evlere çekilmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
ABD, vaka sayısında Çin'i ve İtalya'yı geride bıraktı
ABD hızla artan korona virüsü nedeniyle vaka sayısında Çin'i ve İtalya'yı geçti. ABD'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 304'e, vaka sayısı da 85 bin 749'a yükseldi. Çin'de korona virüsü bilançosu 81 bin 340 vaka, 3 bin 292 ölüm olarak açıklanırken İtalya'da ise 80 bin 589 vaka, 8 bin 215 ölüm olarak açıklandı.
Öte yandan dün senatoda 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin kabul edilmesinin ardından bugün piyasalar olumlu tepki göstererek yükseldi. 1933'ten bu yana en iyi günü yaşayan borsada Boeing hisseleri yaklaşık yüzde 90 yükseldi. Ancak özellikle işsizlik sayılarının yükselmesi ABD'de yaşanan krizi göz önüne seriyor. Son bir hafta içerisinde işsizlik yardımına başvuranlarının sayısı 3 milyonu geçerken yaşamın pandemi yüzünden nasıl etkilendiğinin kanıtı oldu. Sadece 3 hafta önce ABD'de işsizlik yardımına başvuranların sayısı tüm zamanların en düşük rakamı olan 200 bin kişiydi. - ABD’de ’korona virüsü’ sessizliği- Beyaz Saray çevresi demir bariyerlerle kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel

Haberin Videosu :

- ABD'de "korona virüsü" sessizliği- Beyaz Saray çevresi demir bariyerlerle kapatıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››- ABD'de 'korona virüsü' sessizliği- Beyaz Saray çevresi demir bariyerlerle kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı
Çin’de olumlu sonuçlar verdi! Ev tipi koronavirüs testi geliyor Haberler
Çin'de olumlu sonuçlar verdi! Ev tipi koronavirüs testi geliyor
Sağlık Bakanı Koca’dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Haberler
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

21:26: Diyarbakırlılar yağmura ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklara çıktı - Haber 21:26: Bakan Koca: "Toplam can kaybımız 92'yi buldu, toplam vakamız 5 bin 698" - Haber 21:26: Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü - Haber 21:23: Emniyetten "Evde kal" videosu - Haber 21:22: ABD Temsilciler Meclisinden 2,2 trilyon dolarlık "ekonomik teşvik paketine" onay - Haber 21:06: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak - Haber 20:55: Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı - Haber 20:29: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var - Haber 20:12: Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak - Spor 20:12: Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek - Haber 20:12: Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber