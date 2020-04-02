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ABD'de, korona virüsünden hayatını kaybedenler soğutucu tırlarla taşınıyor

ABD'de, korona virüs salgınından hayatını kaybedenler tabutlara konulmadan soğutucu tırlarla taşınıyor.

02.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:51
ABD'de, korona virüsünden hayatını kaybedenler soğutucu tırlarla taşınıyor
ABD'de, korona virüs salgınından hayatını kaybedenler tabutlara konulmadan soğutucu tırlarla taşınıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Korona virüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı her geçen gün artarken, korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'un Brooklyn bölgesinde bir hastanede hayatını kaybedenler tabuta konulmadan soğutucu tırlara yükleniyor.

New York'a eyaletlerden ambulans desteği

Virüs kaynaklı ölü sayısının arttığı New York'ta sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıların biri de ambulans eksikliği geliyor. Yetkililer, yaşanan ambulans eksikliğini gidermek için çeşitli eyaletlerinden kente ambulansların geldiğini duyurdu.

Ülkedeki korona virüsün daha ürkütücü seviyelere ulaşacağı ifade edilirken, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı morgların yetersiz kalacağı endişesiyle yaşanıyor. Korona virüsün merkezi konumundaki New York'a cesetleri tutmak için soğutucu kamyonlar gönderdi. ABD Savunma Bakanlığı, morgda yapılan çalışmalarında yardımcı olması için 42 uzman New York'a personelin gönderildiğini duyurdu.

ABD genelinde korona virüs vaka sayısı 215 bin 411'e yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 115'e ulaştı.

Belediye Başkanı de Blasio, "New York için tehlike devam ediyor"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehrin geleceği hakkında daha da yıkıcı haberlerin gelecek haftalarda yaşanabileceğini ifade ederek, "Hala daha kötüsünün Nisan değil, aslında Mayıs ayında olacağından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyaleti konumunda bulunan New York'ta toplam vaka sayısı 83 bin 901, hayatını kaybedenler ise 2 bin 219 olarak açıklandı.

New Jersey eyaletinde de ölü sayısı artıyor

New York'un ardından Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde ise toplam korona virüs vaka sayısı 22 bin 255'e yükselirken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 355'e ulaştı.

New Jersey Valisi Phil Murphy, New York'tan sonra New Jersey eyaletinde korona virüs salgınından dolayı mağdur duruma düşen vatandaşlar için ev, araba gibi mortgage ve kira ödemelerinin 3 ay boyunca askıya alındığını açıkladı. Murphy, insanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda çağrısını yenileyerek 2-3 haftaya dikkat etmemiz gerekiyor. Herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Amerikalılar silah ve mühimmat stoklamaya başladı

ABD'de korona virüs vakalarının hızla artması, bazı Amerikalıları silah ve cephane satın almaya yöneltti.

ABD'nin, Kalifornia, Teksas, Washington, Pennsylvania, New Jersey gibi daha pek çok eyaletinde korona virüs salgını nedeniyle silah satışlarında patlama yaşandı. Korona virüs salgınının toplumsal huzursuzluğa yol açacağı tedirginliği yaşayan ABD'de birçok silah mağazası sahibi, salgının yol açabileceği ekonomik krizin sosyal düzeni bozacağı endişesiyle satışlarda artış yaşandığını ifade ediyor. - NEW JERSEY
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Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, Güncel
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