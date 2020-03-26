Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ABD'de korona virüsünden ikinci Türk hayatını kaybetti - Haberler

ABD'de korona virüsünden ikinci Türk hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan bir Türk vatandaşı daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

26.03.2020 00:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:43
ABD'de korona virüsünden ikinci Türk hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan bir Türk vatandaşı daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan 80 yaşındaki E.K.'nin korona virüs salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Korona virüsten hayatını kaybeden 80 yaşındaki E.K.'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) toprağa verileceği belirtildi. E.K.'nin Paterson kentinde kılınacak cenaze namazına korona virüs salgınından dolayı sadece aile yakınlarının katılacağı açıklandı.


ABD'nin Pensilvanya eyaletinde korona virüs salgınında dün hayatını kaybeden 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G.'nin cenazesinin New York eyaletinde toprağa verileceği öğrenildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti Haberler
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti
MEB, Can Ataklı’nın tepki çeken sözleri için harekete geçti Haberler
MEB, Can Ataklı'nın tepki çeken sözleri için harekete geçti
İsrail’de koronavirüs salgını büyüyor! Vaka sayısı arttı Haberler
İsrail'de koronavirüs salgını büyüyor! Vaka sayısı arttı
Bakan Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Türkiye’de koronavirüs 59 can aldı, vaka sayısı 2 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 59 can aldı, vaka sayısı 2 bin 500'e yaklaştı
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haberler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Haberler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

01:08: Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Haber 01:02: Banaz Kaymakamlığı: "Mahallelerin karantinaya alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" - Haber 01:00: Kosova'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve... - Haber 00:58: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs vaka sayısı 132'ye yükseldi - Haber 00:54: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu - Haber 00:37: Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:33: Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti - Haber 00:19: Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi - Spor 00:04: İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi - Haber 00:01: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi - Haber 23:43: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi - Haber 23:15: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir - Haber