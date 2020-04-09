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ABD'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 888'e, toplam vaka sayısı ise 435 bin 160'a yükseldi.

09.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:15
ABD'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 888'e, toplam vaka sayısı ise 435 bin 160'a yükseldi.
Dünya çapında en fazla korona virüsü (Covid-19) vakasının görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 14 bin 888'e yükseldi. Ülke genelinde vaka sayısı ise 435 bin 160'a ulaştı.
Salgının en fazla görüldüğü New York kentinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 269'a, vaka sayısı 151 bin 171'e ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey'de hayatını kaybedenlerin sayısı bin 505'e, vaka sayısı ise 47 bin 437'ye yükseldi.
Korona vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Michigan eyaletinde vaka sayısı 20 bin 346'ya yükselirken, hayatını kaybedenler 959 olarak açıklandı.
Ülke genelinde vaka sayısına göre dördüncü sırada yer alan Kaliforniya'da 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 507'ye yükseldi. Eyalette 233 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 19 bin 63'e çıktı.
Louisiana'da ölü sayısı 652, vaka sayısı 17 bin 30 olarak kayıtlara geçti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 16 bin 790 olurken, ölü sayısı 433 olarak açıklandı.
Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 16 bin 743 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 319 olduğu bildirildi.
Florida'da ise vaka sayısı 15 bin 698, ölenlerin sayısı ise 323 olarak kaydedildi.
Illinois eyaletinde vaka sayısı 15 bin 78'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 462 olarak açıklandı.
(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Güncel
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