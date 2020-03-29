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ABD'de korona virüsünden üçüncü Türk hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinin Clifton kentinde yaşayan bir Türk vatandaşının daha korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölen Türk sayısı 3'e yükseldi.

29.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:40
ABD'de korona virüsünden üçüncü Türk hayatını kaybetti
ABD'nin New Jersey eyaletinin Clifton kentinde yaşayan bir Türk vatandaşının daha korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölen Türk sayısı 3'e yükseldi.
ABD'nin New Jersey eyaletinin Clifton kentinde yaşayan 66 yaşında 4 çocuk babası iş adamı Hasan Eroğlu, korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce kronik bir hastalığı olmadığı belirtilen Eroğlu, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti üzerine bir hafta önce Paterson kentindeki St. Joseph Hastanesine kaldırıldı. 30 yıldır New Jersey eyaletinde yaşayan Eroğlu'nun ailesinin ABD makamlarıyla görüşmelerinin sürdüğü ve alınan izinlerin ardından naaşının memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine gönderileceği açıklandı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu yetkililerinin aile ile yakından ilgilendiği belirtildi.
(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

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