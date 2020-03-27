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ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir

ABD'de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, sosyal mesafe önlemlerine rağmen 4 ay içinde koronavirüsten ölenlerin sayısının 80 bini aşabileceği tahmini yapıldı. Öte yandan Nisan'ın ikinci haftasından sonra günde 2 bin 300 ölümün yaşanabileceği öngörüsünde bulunuldu.

27.03.2020 08:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:18

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) araştırmacıları, Kovid-19'la ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki verileri inceledi. Yaş, cinsiyet, önceden var olan sağlık sorunları, hastaneye yatış ve ölüm oranları gibi bilgileri değerlendiren araştırmacılar; eyaletlerdeki hastanelerin yoğun bakım ve ventilatör kapasitelerini analiz ederek öngörüde bulundu.

GÜNDE 2 BİN 300 KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Mevcut eğilimlere dayanarak, araştırmacıların yaptığı modellemeye göre, nisanın ikinci haftasından itibaren ülkedeki salgının kapasiteyi çok aşacağı ve ölüm rakamlarının günde 2 bin 300'lere kadar olabileceği uyarısı yapıldı.

Analizde, gelecek 4 ay içinde ABD'de yaklaşık 81 bin kişinin virüs nedeniyle öleceğinin tahmin edildiğinin altı çizildi.

"BU TAHMİNLERİMİZ, YENİLİKÇİ YOLLAR BULUNMASINA YARDIMCI OLUR"

IHME Direktörü Christopher Murray, sosyal mesafe tedbirlerine uyulması halinde bile öngörülen gidişatın bu yönde olduğunu vurguladı.

İnsanların sosyal mesafe kurallarını hafifletmesi durumunda ise salgının gidişatının keskin bir şekilde daha kötü yönde değişeceği uyarısında bulunan Murray, şunları kaydetti:

"Umarız bu tahminlerimiz, sağlık sektöründeki liderlere, önümüzdeki haftalarda hizmetlerine ihtiyaç duyacakları hastalara yönelik kaliteli bakım sunmak için bir an önce yenilikçi yollar bulmalarına yardımcı olur."

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ABD’de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Washington Üniversitesi, Sağlık, Dünya, Güncel

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ABD'deyeni tip koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir

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