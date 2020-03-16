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Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek

Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 62 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de, henüz yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez insan üzerinde denenecek.

16.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:30

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 7 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyada hızla yayılmaya devam ederken, ABD'de ölümcül virüsün tedavi yöntemi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İLK KEZ DENENECEK

ABD'de yapım aşamasında olan corona virüs aşısı, ilk kez insan üzerinde denenecek.

ABD'de Halk sağlığı yetkilileri, geliştiren aşının tamamen etkili olup olmadığının 1 ile 18 ay arasında belirlenebileceğini ifade etmişti.

62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de 62 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 165'e yükseldi. Ayrıca, ABD'nin doğu yakasında nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden "Üç eyalet" olarak da bilinen New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde, koronavirüs salgını nedeniyle bütün restoran ve eğlence yerlerinin kapatılması kararı alındı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Ekonomi, Güncel

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