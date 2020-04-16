Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 2 bin 490 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 490 arttı.

16.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:24
ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 2 bin 490 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 490 arttı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'de  24 saatte 30 bin 102 yeni vaka rastandı. ABD'de virüs vakası görülen kişi sayısı 644 bin 348'e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 490 artarak 28 bin 554'e çıktı.

NEW YORK'TA ENFEKTE KİŞİ SAYISI 214 BİNİ GEÇTİ

ABD'nin New York eyaletinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 11 bin 525 kişi artarak  214 bin 648'e ulaşırken eyalette koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 24 saatte 752 kişi artarak  11 bin 586'ya yükseldi.

TRUMP : DSÖ, ÇİN'İN BİR ARACI

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yapılan maddi desteği durdurmaya karar veren ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında DSÖ'den "Çin'in bir aracı" olarak bahsetti.Trump, DSÖ'nün  koronavirüs salgını karşısında Çin merkezli olduğunu yineledi

"ABD SALGINDA TEPE NOKTAYI GÖRDÜ"

ABD Başkanı Trump, ABD'nin son verilerinde ülkede tepe noktanın geçildiğini söyledi ve bazı ülkelerin gerçek verileri açıklamadıklarına yönelik iddialarını yeniden dile getirdi.

PENCE : ÜLKEDE 3.3 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD'nin koronavirüs için bugüne kadar en az 3 milyon 324 bin adet test yaptığını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Bilim insanları, Kovid-19 ile aynı familyaya ait olan 6 koronavirüs türü tespit etti Haberler
Bilim insanları, Kovid-19 ile aynı familyaya ait olan 6 koronavirüs türü tespit etti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Koronavirüs krizine, kadın liderler damga vurdu Haberler
Koronavirüs krizine, kadın liderler damga vurdu
İranlı komutan, ’5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor’ dediği cihazı tanıttı Haberler
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
41 kişinin can verdiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri Haberler
41 kişinin can verdiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Haberler ›› Dünya ››ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 2 bin 490 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

10:29: Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile video konferans yoluyla görüştü. - Haberler 10:23: Yangın çıkan depodaki otomobil ve motosiklet hurdaya döndü - Haberler 10:23: Bursa'da diş hekimini bıçaklayan zanlının akli dengesi yerinde çıktı - Haberler 10:23: Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı - Haberler 10:21: "Tüberküloz aşısı beklenen korona aşısı olabilir" - Haberler 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:21: Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı - Haberler 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı