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ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 6 bin 87 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 490 arttı.

17.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:13
ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 6 bin 87 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 490 arttı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsten etkilenenlerin sayısı son  24 saatte 33 bin 862 artarak 678 bin 210'a ulaştı. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 6 bin 87 artarak 34 bin 641'e yükseldi çıktı.

NEW YORK'TA 24 SAATTE 11 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

ABD'nin New York eyaletinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 11 bin 550 kişi artarak  226 bin 198'e ulaşırken eyalette koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 24 saatte 4 bin 520 kişi artarak  16 bin 106'ya yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya
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