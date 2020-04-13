ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 2 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline gelen ABD'de bilanço ağırlaşıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 22 bini geçti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 27 bin 318 artarak 560 bin 433'e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 1,535 artarak 22 bin 115'e çıktı.

TRUMP : ABD'NİN YATAK KAPASİTESİ YETERLİ

ABD Başkanı Donald Trump, hastanelerde boşalan yatakların giderek artmasının iyiye işaret olduğunu belirtirken hastanelerde ihtiyaç olandan daha fazla boş yatak olduğunu belirtti.