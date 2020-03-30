ABD'de koronavirüs: Central Park'ın göbeğinde sahra hastanesi inşa edildi

Koronavirüs salgınının, Avrupa'nın ardından merkez üssü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19'a yakalananların sayısı 145 bini geçti. Hastaların sayısı arttıkça, hastaneler ve sağlık kurumları da yetersiz kalmaya başladı.



Manhattan kentindeki ünlü Central Park'ta, Evanjelist Kilisesi'ne bağlı bir derneğin maddi yardımlarıyla sahra hastanesi kuruldu. Hummalı bir çalışmayla çadırdan inşa edilen hastanede, salı günü ilk 68 hastanın tedavisine başlanması bekleniyor.

Kaynak: Euronews.com