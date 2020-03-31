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ABD'de koronavirüs: Central Park'ın göbeğinde sahra hastanesi inşa edildi

ABD'nin Manhattan kentindeki ünlü Central Park'ta, Evanjelist Kilisesi'ne bağlı bir derneğin maddi yardımlarıyla sahra hastanesi kuruldu.

31.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:06
ABD'nin Manhattan kentindeki ünlü Central Park'ta, Evanjelist Kilisesi'ne bağlı bir derneğin maddi yardımlarıyla sahra hastanesi kuruldu. Hummalı bir çalışmayla çadırdan inşa edilen hastanede, salı günü ilk 68 hastanın tedavisine başlanması bekleniyor. View on euronews
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ABD’de koronavirüs: Central Park’ın göbeğinde sahra hastanesi inşa edildi

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Central Park, Dünya
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