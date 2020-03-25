ABD'de koronavirüs endişesi silah satışlarını yüzde 800 artırdı

Dünya'yı saran yeni tip koronavirüs salgını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) silah satışlarını patlattı. İnsanlar olası bir kargaşada kendilerini korumak adına silah alımına yöneldi.Covid-19 vakalarının yoğunlaştığı Oklahoma eyaletinde silah mağazası sahibi olan David Stone, "Satışlarda yüzde 800 civarında bir artış gördük" diyerek yakında elindeki stokların tükeneceğini ifade etti.

Kaynak: Euronews.com