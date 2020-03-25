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ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor

ABD'nin New York kentinde koronavirüs hastaları, aşırı doz C vitamini verilerek tedavi ediliyor. Yoğun bakımda olan hastalara tedavilerinde günlük 1500 milligram C vitamini takviyesi yapıldığı belirtildi. Bu oran ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün günlük tavsiye ettiği dozun tam 16 katı.

25.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:09

Amerikan New York Post gazetesinin haberine göre, New York kentindeki bazı hastanelerde tedavi altında bulunan koronavirüs hastalarına aşırı doz C vitamini tedavisi uygulanıyor.

Long Island merkezli Northwell Healt grubuna bağlı hastanede görevli olan göğüs hastalıkları uzmanı Dr Andrew Weber, yoğun bakımda tedavileri devam eden yeni tip koronavirüs hastalarına C vitamini takviyesi yaptıklarını söyledi. Günlük hayatta bir erkeğin 90 miligram C vitaminine ihtiyaç duyduğunu belirten Weber, solunum yetmezliği çeken koronavirüs hastalarını tedavide ise günlük 1500 miligrama kadar C vitamini takviyesi yaptıklarını ifade etti.

GÜNDE 3-4 DEFA C VİTAMİNİ TAKVİYESİ

Hastalara durumlarına göre günde 3 ya da 4 defa C vitamini takviyesi yaptıklarını dile getiren ABD'li doktor Andrew Weber, söz konusu tedavi yönteminin Çin'in Şangay kentinde koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını savundu.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü yetişkin erkek için günde 90 miligram, kadınlar için ise 75 miligram C vitamini dozunun yeterli olduğunu belirtiyor. ABD'nin New York kentinde birçok noktada hastaneleri bulunan Northwell Healt grubu ise, koronavirüs tedavisi uyguladığı hastalara günlük bu dozun tam 16 katı oranında C vitamini takviyesi yapıyor.

ÇİN'DE DE KULLANILDI

Çin'in Şangay kentinde koronavirüs hastalarına uygulanan bir tedavi yöntemini kullandıklarını belirten Dr. Weber, "Cazip bir yöntem olmadığı ve kulağa hoş gelmediği için C vitamini tedavisinden kaçınılıyor" dedi. Dr. Weber, "C vitamini takviyesi alan hastaların, almayanlara göre belirgin bir düzelme kaydettikleri gözlemleniyor" şeklinde konuştu.

Northwell Healt hastaneleri sözcüsü Jason Molinet de, koronavirüs hastaları tedavinde C vitamini kullanımı hayli yaygın açıklaması yaptı. Molinet, C vitamini tedavisinde verilen dozun ise hastadan hastaya değiştiğini vurgulayarak, "Buna doktorlar karar veriyor" dedi.

Nortwell Healt hastanelerinde yaklaşık 700 koronavirüs hastası bulunduğunu dile getiren Jason Molinet, kaç hastaya C vitamini tedavisi uygulandığı yönünde bir açıklama ise yapmadı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 800'Ü GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada ABD'nin yeni corona virüs merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu. Şu anda ABD genelinde 55 bin corona virüs vakası bulunuyor, ölü sayısı ise 804'e ulaştı. ABD'de corona virüsün en fazla vurduğu eyalet ise New York oldu. New York eyaletinde 26 binden fazla corona virüs vakası bulunuyor, bunun 15 bini ise New York şehrinde.

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ABD’de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Dünya, Güncel

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ABD'de yeni tip koronavirüs salgını hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor

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