ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı

ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi FDA, ABD Başkanı Trump'ın da kullandığı yeni tip koronavirüs tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını "faydasız" olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

15.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:48

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Büyük kliniklerde yapılan araştırmalardan elde edilen yeni bilgileri inceledikten sonra, ajans önerilen doz rejimlerinin antiviral etki yaratma olasılığının düşük olduğuna inanıyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu"nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle askıya alındığını bildirmişti.

Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada da sıtma ilacı hidroksiklorokinin tek başına veya antibiyotikle kullanımının Kovid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedilmişti.

TRUMP'IN KULLANDIĞI İLAÇ

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." ifadesini kullanmış, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurgulamıştı.

ABD’de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Haber

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