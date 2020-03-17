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ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 85'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi.

17.03.2020 08:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:23
ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 85'e yükseldi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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