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ABD'de koronavirüs korkusu eğitime darbe vuruyor - NEW

ABD'de her geçen gün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından en büyük darbeyi eğitim sektörü aldı.

13.03.2020 05:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:45
ABD'de her geçen gün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından en büyük darbeyi eğitim sektörü aldı.
Koronavirüs vakalarının görüldüğü eyaletler başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanında okullar tedbir amaçlı uzaktan eğitim arayışına girdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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ABD'de koronavirüs korkusu eğitime darbe vuruyor - NEW

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel

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