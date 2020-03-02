ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

"DAHA FAZLA KORONAVİRÜS VAKASI TESPİT EDİYORUZ"

Seattle Bölge Yetkilileri'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Washington eyaleti sağlık görevlisi Dr. Kathy Lofy, basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Washington'da daha fazla yeni tip koronavirüs vakası tespit ediyoruz. Virüsün bazı bölgelerde aktif olarak yayıldığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 44 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1694, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 46, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1. Ürdün 1, Suudi Arabistan 1, Tunus 1, Senegal 1."