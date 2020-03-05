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ABD'de koronavirüs paniği; marketlerin önlerinde kuyruklar oluştu

ABD'de koronavirüs vaka sayısının 159'a çıkmasıyla panik başladı.

05.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:20ABD'de koronavirüs paniği; marketlerin önlerinde kuyruklar oluştu

ABD'de koronavirüs vaka sayısının 159'a çıkmasıyla panik başladı. Bazı büyük kentlerde süpermarketlerin önünde kuyruklar oluştu.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 159'a çıkmasıyla New York ve gibi büyük kentlerde panik yaşanıyor. Özellikle süpermarketlerde ve tıbbi malzeme satan yerlerde kuyruklar oluşurken, raflar boşaldı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda, ülkede başlayan panikte halkın yiyecek, temizlik malzemesi ve tıbbi malzeme depoladığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Süpermarket önünden uzun kuyruklar görüntüsü

Süpermarketin içinden kasa kuyrukları görüntüsü



Amerika Birleşik Devletleri, California, New York, Güncel

Kaynak: DHA

5.03.2020 17:11:59