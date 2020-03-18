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ABD'de koronavirüs salgını silah satışlarını artırdı

ABD'de Kovid-19 salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.

18.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:02
ABD'de koronavirüs salgını silah satışlarını artırdı
ABD'de Kovid-19 salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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