ABD'de koronavirüs salgını silah satışlarını artırdı
ABD'de Kovid-19 salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.
18.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:02
ABD'de Kovid-19 salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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