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ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 'ulusal acil durum' ilan etti.

13.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:17
ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 'ulusal acil durum' ilan etti.

Trump, ABD'de etkisini artıran Covid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

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