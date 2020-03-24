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ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 kişi artarak 593'e yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı ise son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e çıktı.

24.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:16

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ABD'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 593'e, toplam vaka sayısı ise 46 bin 481'e yükseldi.

SON 24 SAATTE 11 BİNİN ÜZERİNE YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e, ölü sayısı ise 120 artarak 593'e ulaştı.

Ülkede dün Kovid-19 vaka sayısı 35 bin 225, ölü sayısı ise 473 olarak duyurulmuştu. ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 588 vaka ile Çin ve 63 bin 927 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

EN ÇOK ÖLÜM VE VAKA NEW YORK'TA

Eyalet bazında bakıldığında ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletin New York olduğu görülüyor.

Dün 16 bin 916 olan New York eyaletindeki vaka sayısı bugün 6 bin 314 artarak 23 bin 230 olurken, bu rakamın sadece 13 bin 119'u New York şehri içinde bulunuyor. New York'u 2 bin 844 vaka ile New Jersey, 2 bin 221 vaka ile de Washington eyaletleri takip ediyor.

Ölüm oranı bakımından 188 ölümle New York ABD'de ilk sırada yer alırken, onu 111 ölümle Washington, 43 ölümle California eyaletleri takip ediyor.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde şu ana dek 17 bin 234 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 395 bin 579'e yükseldi.

ABD’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593’e yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Dünya, Güncel

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ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi

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