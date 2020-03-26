ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı belirtildi.
26.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:40
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi