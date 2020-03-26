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ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı belirtildi.

26.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:40
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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