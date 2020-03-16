ABD'de koronavirüs tedbirleri arttırılıyor
Washington DC, Ohio, Illinois, Ohio'da bar ve restoranlara kısıtlamalar getirildi.
16.03.2020 01:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 01:40
Washington DC, Ohio , Illinois , Ohio'da bar ve restoranlara kısıtlamalar getirildi. New York'ta okullar 16 Nisan'a kadar kapatıldı, kentte ölü sayısı 5'e çıktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Washington, New York, Illinois, Ohio, Ekonomi
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