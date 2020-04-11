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ABD'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 500 bini geçti

Koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssüne dönen ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 502 bin 876'ya yükseldi.

11.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:47
ABD'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 500 bini geçti

Koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssüne dönen ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 502 bin 876'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle virüs tespit edilenlerin sayısı 502 bin 876'ya yükselirken ölenlerin sayısı 18 bin 747'ye yükseldi.

NEW YORK'TA YAKLAŞIK 8 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York eyaletinde virüs tespit edilenlerin sayısı 172 bin 358'e ulaşırken eyalet genelinde 7 bin 844 kişi hayatını kaybetti.

TRUMP : BAĞIŞIKLIK SÜRESİNİN NE KADAR DEVAM EDECEĞİ BELİRSİZ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, koronavirüsten iyileşen insanların hastalık için bağışıklık geliştirdiğini, ancak bağışık süresinin ne kadar olacağının hala belirsiz olduğunu vurguladı. Trump aynı zamanda bağışıklığın 1-2 yıl hatta bir ömür sürebileceğini de iddia etti.

"TÜM ÜLKEYİ TEST ETMEYE GEREK YOK"

325-350 milyon olan ABD nüfusunun tamamını koronavirüs için test etmeye gerek olmadığını söyleyen Trump, test için New York ve Louisiana da dahil olmak üzere sıcak noktalara odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

"2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE TEST YAPILDI"

Trump, bugüne kadar ülkede 2 milyondan fazla koronavirüs testinin yapıldığını söyledi. Her gün yaklaşık 100 bin virüs testi yapıldığını da sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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