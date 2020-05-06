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ABD'de koronavirüs testi kuyruğu: Arabanın içinden test yaptırıyorlar

ABD'de koronavirüs testi kuyruğu: Arabanın içinden test yaptırıyorlarABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan korovirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de binlerce insan koronavirüs (Covid-19) testini arabadan inmeden yaptırıyor.

06.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:51
ABD'de koronavirüs testi kuyruğu: Arabanın içinden test yaptırıyorlar
ABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan korovirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de binlerce insan koronavirüs (Covid-19) testini arabadan inmeden yaptırıyor. ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ev sahipliği yapan Virginia'nın Arlington şehrindeki koronavirüs testinin yapıldığı bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Dünyayı etkisi altına alan korovirüs salgınında merkez üssü haline gelen ve yaklaşık 8 milyon testin yapıldığı ABD'de koronavirüs testinin 'arabaya servis' yapıldığı merkezlere ilgi artıyor. DHA kameraları, ABD'nin başkenti Washington'ın komşusu olan ve ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ev sahipliği yapan Virginia'nın Arlington şehrindeki bir merkezi görüntüledi.
İlginin artmasından nedeniyle ülke genelinde arabadan inmeden sağlık kontrollerinin yapılabileceği yeni merkezler kurulmaya devam edilirken test merkezinde görev yapan sağlık çalışanları ise koruyucu önlük, tıbbi maske, gözlük ve eldiven kullanarak önlemlerini aldı.?
RANDEVU ALINMASI ŞART
Test yaptırmaya gelen kişilere girişte randevuları soruluyor ardından kimlik ile sigorta kartları kontrol ediliyor. Girişteki görevliler sürücülerin kesinlikle camlarının kapalı olmasına sadece test sırasında camın açılarak ağızdan tükürük verilmesi gerektiğini önemle belirtiyor. Randevusu olmayan kişiler test merkezlerine kabul edilmezken çalışanlar iletişim için mikrofon kullanıyor.
910 KORONAVİRÜS TEST MERKEZİ BULUNUYOR
Arlington şehrinde koronavirüs testi yaptırmak isteyen kişiler için İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca bilgi de veriliyor. DHA'ya konuşan hastane çalışanı test merkezinin 18 Mart'ta açıldığını ve günlük ortalama 100'e yakın kişinin test edildiğini söyledi. ABD genelinde 910 'arabaya servis' koronavirüs test istasyonu bulunuyor. ABD’de koronavirüs testi kuyruğu: Arabanın içinden test yaptırıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Virginia, DHA, Güncel, Haber

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