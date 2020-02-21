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ABD'de koronavirüs vakası sayısı 34'e çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 34'e ulaştığı bildirildi.

21.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:54ABD'de koronavirüs vakası sayısı 34'e çıktı
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 34'e ulaştığı bildirildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 34 kişiden 18'inin, salgın nedeniyle 'da karantinaya alınan Diomand Princess yolcu gemisinden, 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan bölgesinden tahliye edilen Amerikalılar olduğu belirtildi.
CDC Ulusal Aşı ve Solunum Hastalıkları Merkezi direktörü Dr. Nancy Messonnier, tahliye edilen kişileri ayrı değerlendirdiklerini söyleyerek, "Çünkü bu rakamların şu anda ABD'deki genel resmi doğru bir şekilde temsil ettiğine inanmıyoruz." dedi.
Messonnier, Diamond Princess gemisinden tahliye edilenler arasında ayrıca 10 kişinde, Japonlar tarafından yapılan testlerde hastalığın pozitif çıktığı, sonuçların teyit edilmesi halinde onların da söz konusu resmi sayıya eklenebileceğini kaydetti.
Amerikalı sağlık yetkilileri, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkan 328 ABD vatandaşını uçaklarla ülkeye getirmişti.
Yetkililer, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca California eyaletindeki Travis Hava Üssü'nde veya Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'nde kurulan karantina merkezlerinde tutulacağını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel

Kaynak: AA

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