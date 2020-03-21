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Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı

ABD'de çeşitli şikayetleri olduğu gerekçesiyle hastaneye giden kadının, koronavirüs testi pozitif çıktı. Herhangi bir sağlık sigortası bulunmayan kadın, kendisine söylenen 35 bin dolarlık tedavi masrafını ise nasıl ödeyeceğini bilmiyor.

21.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:31

Göğüs ağrısı, baş ağrısı şikayetleriyle ABD'de hastaneye giden bir kişi, önce zatürre teşhisiyle eve gönderildi. Şikayetleri artınca tekrar doktora görünen kadına yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kadını asıl şaşırtan ise, tedavi masraflarının 35 bin dolar tutması oldu.

İLAÇ YAZIP EVE GÖNDERDİLER

Çeşitli şikayetler sebebiyle onkolojistine görünen Danni Askini, önce onu bir süredir lenfoma hastalığı için tedavi eden doktorundan "Yeni ilaçların alerji yapmış olabilir." karşılığını aldı ve Boston acil servisine gönderildi. Buradaki doktorlar ise Askini'ye zatürre teşhisi koydu ve ona ilaç yazıp eve gönderdi. Takip eden birkaç gün içerisinde Askini'nin ateşi tehlikeli şekilde yükseldi ve öksürmeye başladı. İki kez daha acil servise gitmek zorunda kalan Askini'ye hastalığının yedinci gününde son bir test yapıldı ve doktorlar zatürrenin yarattığı sıkıntıları gideren ilaçlar verip sonra onu yeniden eve yolladı. Evde üç gün boyunca laboratuvar test sonuçlarını daha bekleyen Askini gelen teşhis ile şok oldu, test koronavirüs (kovid-19) olduğunu gösteriyordu.

BİNLERCE DOLARLIK FATURA ŞAŞIRTTI

Birkaç gün sonra ise Askini sıkıntılarının bitmediğini yeni bir mektup ile öğrendi. Evine gelen hastane faturasında, 35 bindolar borcu olduğunu yazıyordu. Başından geçenlerle ilgili Times'a konuşan Askini, "Şahsen bunu ödeyebilecek durumda olan kimseyi tanımıyorum." dedi.

27 MİLYON ABD VATANDAŞININ SAĞLIK SİGORTASI BULUNMUYOR

Askini gibi ABD'de yaşayan 27 milyon kişinin hiçbir sağlık sigortası bulunmuyor. Eşiyle yeni bir iş bulmak için Washington'a taşınmayı düşünen Askini'nin tüm planları şimdilik iptal oldu ve Medicaid programına başvurarak faturalarının bir kısmının bu yardım programı ile karşılanmasını umuyor. Askini, "Eğer bu da olmazsa ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

SADECE TEST ÜCRETİ ÖDENİYOR

ABD Kongresi 18 Mart'ta 'Önce Aileler' adlı koronavirüs tasarısını geçirdi. Bu tasarı ilk aşamada test ücretlerini karşılıyor. Ne var ki, henüz tedaviyi karşılayan bir politika oluşturulmadı.

Konu ABD'de bir kez daha sosyal sağlık güvencesi konusunu gündeme taşıdı. Koronavirüs ve gelecekte meydana gelebilecek olası virüs salgınlarının toplumda yarattığı endişenin 2020 başkanlık yarışını da etkilemesi mümkün. Konu üzerinde adayların politikaları yarışın sonucunu belirleyebilir.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD’li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı

Kaynak: Euronews.com

Haberin Videosu :

Amerika'da koronavirüse yakalanan bir kadına 35 bin dolar test ve tedavi masrafı fatura edildi
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel

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