ABD'de koronavirüsten 214 milyon kişiyi etkilenebilir
New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkileneceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı.
13.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:33
New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkileneceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Ekonomi
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