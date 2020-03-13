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ABD'de koronavirüsten 214 milyon kişiyi etkilenebilir

New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkileneceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı.

13.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:33
ABD'de koronavirüsten 214 milyon kişiyi etkilenebilir
New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkileneceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Ekonomi

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