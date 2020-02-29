ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, Washington'da gerçekleşti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Normal bir grip gibi davranın" dediği ölümcül virüs ABD'de de can aldı. ABD'li sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde bir kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de teyit edilen ilk Kovid-19 virüsü bağlantılı söz konusu ölüm hakkında detay paylaşılmadı. Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi. Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Öte yandan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün Avrupa'da en çok yaygın olduğu ülke olan İtalya'da ölü sayısı 29'a yükseldi. Ülkede toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısı bin 128'e yükselirken, 50 kişinin de tedaviye olumlu yanıt verdiği açıklandı.

İRAN'DA 43 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ayrıca, İran'da son 24 saat içinde 295 yeni vaka tespit edilmesinin ardından toplam sayı 593'e ulaştı. 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte İran'da koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi. İran'da 100 milletvekiline yapılan taramalarda 5 kişide virüs tespit edildiği de gelen bilgiler arasında. 25 Şubat'ta Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi de virüse yakalandığını söylemişti.

DÜNYA GENELİ 2 BİN 941 ÖLÜM

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsüyle ilgili verileri derleyen 'worldometers'ın verilerine göre, dünya genelinde ölü sayısı 2 bin 941 olarak kaydedildi. Virüsle bağlantılı vaka sayısı ise 85 bin 691 olarak paylaşıldı.