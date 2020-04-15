ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 26 bini geçti

Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 26 bini geçti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 27 bin 91 artarak 614 bin 246'ya yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 420 artarak 26 bin 64'e çıktı.

NEW YORK'TA ENFEKTE KİŞİ SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

ABD'nin New York eyaletinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı 203 bin 123'e ulaşırken eyalette koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 10 bin 834'e yükseldi.

TRUMP : DSÖ'YE SAĞLANAN MALİ DESTEĞİN DURDURULMASINI EMREDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) Çin'in yanlış bilgilendirmesini göz ardı etmekle suçlayarak "Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum" dedi ve "Amerikan vergi mükellefleri Dünya Sağlık Örgütü'ne yılda 400 milyon ila 500 milyon dolar arasında bir kaynak sağlıyor" açıklamasını yaptı.