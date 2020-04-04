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ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 7 bini geçti

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 7 bin 157'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 277 bin 965'e yükseldi.

04.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:07
ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 7 bini geçti

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 7 bin 157'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 277 bin 965'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1,100 kişi artarak 7 bin 157'ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 32 bin 406 kişi artarak 277 bin 965'e çıktı.

TRUMP : MASRAFLAR KARŞILANACAK

ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan koronavirüs hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak. Koronavirüs ile mücadelede silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini artırıyoruz. Çünkü kimse bizim kadar bir savaşa hazır değil ve şu an görünmez bir düşman ile savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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Haberler ›› Dünya ››ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 7 bini geçti - Haberler

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