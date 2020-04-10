Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin New York kentinden çekilen görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi.

10.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:14
ABD'de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin New York kentinden çekilen görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi. New York'taki parklara defin planının ortaya çıkmasından sonra şimdi de Hart Island'ta toplu mezarları gösteren uzaydan çekilmiş görüntülerle birlikte dronla çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgının dünya genelinde etkisini artırırken, ABD'nin New York kentinde kendini daha da sert şekilde gösteriyor. Dün 24 saat içerisinde salgında 824 ölüm bildiren New York kentinde Hart Island'da cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarları gösteren görüntüler yayınlandı. Görüntülerinde, New York'ta salgından vefat eden fakir ve kimsesizlerin yan yana gömüleceği yerler olduğu belirtilen mezarların, savaş durumunu andıran siperler görülüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti Haberler
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti
Haberler ›› Güncel ››ABD'de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:10: Ateşi yüksek çıkan yolcular metrobüse binemiyor - Haber 11:09: KADIKÖY'DE YAŞLI KADINI DOLANDIRARAK 250 BİN DOLARINI ALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haber 11:09: Kargı'ya bağlı Yeşilköy Köyü karantinaya alındı - Haber 11:08: İBB Darülaceze çalışanları Kovid-19 riskine karşı evlerine gitmiyor - Haber 11:08: Belediye Başkanı Karadağ vatandaşlara maske dağıttı - Haber 10:58: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak - Haber 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber