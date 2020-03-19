Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi - Haberler

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 150 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 9 bin 415 kişiye ulaştı.

19.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:26
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 150 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 9 bin 415 kişiye ulaştı.

ABD'de son 24 saatte salgına bağlı olarak 36 kişi daha hayatını kaybederken, enfekte olanların sayısı 2 bin 919 artara, 9 bin 415'e yükseldi.

Ülke genelinde ise Washington'da 68, New York'ta 20, California'da 16, Florida 'da 8, Louisiana'da 7, New Jersey'de 5, Georgia'da 4, Oregon'da 3, Texas'da 3, Colorado'da 2, Indiana'da 2, Virginia'da 2, Illinois'de 1, Kansas'da 1, Kentucky'de 1, Nevada'da 1, South Carolina'da 1, South Dakota'da 1, Pensilvanya'da 1, Missouri'de 1, Michigan'da 1, Connecticut 'ta 1 kişi hayatını kaybetti.

TRUMP YARDIM PAKETİNİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump 104 milyar dolara mal olması beklenen; ücretsiz Covid-19 testi, ücretli hastalık izni, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi ve eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngören yasa tasarısını onayladı.

COVID-19, ABD KONGRESİ'NE SIÇRADI

Florida'nın 25'inci kongre bölgesinin Cumhuriyetçi ABD Temsilcisi Mario Diaz-Balart ve Utah'ın 4'üncü kongre bölgesinde ABD temsilcisi olan Ben McAdams'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. İki temsilcinin de kendilerini karantinaya aldıkları bildirildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Connecticut, Florida, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Haberler
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Haberler
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Haberler
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank’a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Haberler
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Loading