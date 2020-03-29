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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 191'e yükseldi

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 191'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 124 bin 665'e yükseldi.

29.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:18
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 191'e yükseldi

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 191'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 124 bin 665'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 480 kişi artarak 2 bin 191'e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 19 bin 826 kişi artarak 124 bin 665'e çıktı.

New York Valisi Andrew Cuomo ve resmi kaynaklarda, alınan verilere göre, koronavirüs sebebiyle eyalet çapında 728 kişi hayatını kaybederken 52 binden fazla koronavirüslü hastanın olduğu belirtildi.

NEW YORK KARANTİNA ALTINA ALINMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump birçok eyaletin salgından etkilendiğini ve bazı önlemler almayı düşündüklerini söyleyerek, "Bunu yapmak zorunda olmayabiliriz, ancak bugün New York ve muhtemelen New Jersey ile Connecticut'ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulayabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Açıklamadan kısa süre sonra Cuomo ile konuşan Trump, karantinaya gerek kalmayacağını onun yerine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) New York, New Jersey ve Connecticut'a 'güçlü bir seyahat raporu' yayınlayacağını belirtti.

SEÇİMLER ERTELENDİ

Ayıca New York'ta 28 Nisan'da yapılması planlanan 2020 ABD başkanlık ön seçimlerini koronavirüs salgını nedeniyle 23 Haziran'a eteleme kararı aldığını açıklayan Cuomo, "Oy vermek için çok sayıda insanı tek bir yere getirmenin akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Birçok kişi aynı kapı koluna, aynı kaleme veya aynı oy pusulalarına dokunuyor. Bu sebeple erteliyoruz" dedi.

'KORONA PARTİSİ YAPMAYIN'

New Jersey Valisi Phil Murphy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama bununla iki oldu. Korona partisi yapmayın. Bu yasa dışı, tehlikeli ve aptalca. Partinizi basarız. Büyük ceza ödersiniz. Herkes bu uyarıyı aklına sokuncaya kadar sizi rezil ederiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New Jersey, New York, Dünya

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