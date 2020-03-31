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ABD?de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 3 bin 170'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 164 bin 620'ye yükseldi.

31.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:23
ABD?de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 3 bin 170'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 164 bin 620'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 661 kişi artarak 3 bin 170'e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 21 bin 595 kişi artarak 164 bin 620'ye çıktı.

NEW YORK'TA ÖLÜMLER BİNİ AŞTI

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo,  ABD'nin New York eyaletinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1,218'e ulaştığını belirtti. New York Polis Departmanı'nda enfekte olan polis sayısı 930'a yükseldiği açıklanırken departmanın yüzde 14'ünün enfekte olduğu ifade edildi.

TRUMP: KURALLARA UYULURSA 1 MİLYON ABD'LİNİN HAYATI KURTULACAK

Trump, sosyal mesafe kurallarının şimdiden etkisini gösterdiğini ve  bunun 1 milyon ABD'linin hayatını kurtarabileceğini söylerken, 'Her birimizin bu savaşı kazanmada bir rolü var. Her vatandaş, aile ve işletme virüsü durdurmada bir fark yaratabilir' diye konuştu. Trump, Pazar günün koronavirüs önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldıklarını, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını belirtmişti.

TRUMP TEST KİTLERİNİ TANITTI

Günlük basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump tıbbi cihaz ve sağlık şirketi olan Abbott Laboratories tarafından koronavirüs için geliştirilen test kitlerini tanıttı. Yeni test kitlerinin 5-15 dakika arasında kesin sonuç verebileceği ifade edildi. Diğer ülkelere göre daha fazla test yapıldığını ve bu yüzden verilerin yüksek seyrettiğini belirtirken, 1 milyondan fazla test yapıldığını ifade eden Trump, "Önümüzdeki günlerde daha da hızlı gideceğiz" diye konuştu.

VALİ UYARDI

Washington Eyalet Valisi  Jay Robert Inslee vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama konusunda uyardı. Aynı zamanda ABD'li bilim insanı Dr. Peter Hotez, "Daha önce sağlam yatırımlar yapılmış olsaydı, şimdi hazır bir koronavirüs aşısına sahip olabilirdik" açıklamasını yaptı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya
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