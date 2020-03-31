Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçtiABD, (DHA)- ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 3 bin 170'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 164 bin 620'ye yükseldi.

31.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:17
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti
ABD, (DHA)- ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 3 bin 170'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 164 bin 620'ye yükseldi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 661 kişi artarak 3 bin 170'e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 21 bin 595 kişi artarak 164 bin 620'ye çıktı.
NEW YORK'TA ÖLÜMLER BİNİ AŞTI
New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo, ABD'nin New York eyaletinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1,218'e ulaştığını belirtti. New York Polis Departmanı'nda enfekte olan polis sayısı 930'a yükseldiği açıklanırken departmanın yüzde 14'ünün enfekte olduğu ifade edildi.
TRUMP: KURALLARA UYULURSA 1 MİLYON ABD'LİNİN HAYATI KURTULACAK
Trump, sosyal mesafe kurallarının şimdiden etkisini gösterdiğini ve bunun 1 milyon ABD'linin hayatını kurtarabileceğini söylerken, 'Her birimizin bu savaşı kazanmada bir rolü var. Her vatandaş, aile ve işletme virüsü durdurmada bir fark yaratabilir' diye konuştu. Trump, Pazar günün koronavirüs önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldıklarını, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını belirtmişti.
TRUMP TEST KİTLERİNİ TANITTI
Günlük basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump tıbbi cihaz ve sağlık şirketi olan Abbott Laboratories tarafından koronavirüs için geliştirilen test kitlerini tanıttı. Yeni test kitlerinin 5-15 dakika arasında kesin sonuç verebileceği ifade edildi. Diğer ülkelere göre daha fazla test yapıldığını ve bu yüzden verilerin yüksek seyrettiğini belirtirken, 1 milyondan fazla test yapıldığını ifade eden Trump, "Önümüzdeki günlerde daha da hızlı gideceğiz" diye konuştu.
VALİ UYARDI
Washington Eyalet Valisi Jay Robert Inslee vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama konusunda uyardı. Aynı zamanda ABD'li bilim insanı Dr. Peter Hotez, "Daha önce sağlam yatırımlar yapılmış olsaydı, şimdi hazır bir koronavirüs aşısına sahip olabilirdik" açıklamasını yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü Haberler
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü
Engelli şahsın el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi Haberler
Engelli şahsın el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:32: Zabıtadan 'Sosyal mesafe' denetimi - Haber 17:32: MUĞLA Marmaris'te polis konvoy oluşturup, 'evde kalın' çağrısı yaptı - Haber 17:32: Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi - Haber 17:32: VAN-Başkale'de karantinaya alınan mahalleye gıda paketi dağıtıldı - Haber 17:32: KAHRAMANMARAŞ Uyarıya rağmen bankta oturunca 392 lira ceza yazıldı, görüntüleyince gözaltına alındı - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber 16:37: New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi - Haber 16:25: Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber