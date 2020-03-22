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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 340 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 48 saatte yaklaşık iki kat artarak 26 bin 747 kişiye ulaştı.

22.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:53
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 340 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 48 saatte  yaklaşık iki kat artarak 26 bin 747 kişiye ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un küreselde yayılmaya devam etmesiyle ABD genelinde; Washington'da 94, New York'ta 76, California'da 27, Georgia'da 20, Louisiana'da 20, New Jersey'de 16, Florida'da 13, Michigan'da 7, Colorado'da 6, Illinois'de 6, Texas'ta 5, Oregon'da 5, Connecticut'ta 4, Indiana'da 4, Wisconsin'de 4, Kentucky'de 3, Missouri'de 3, Ohio'da 3, Güney Karolina'da 3, Kansas'ta 2, Virginia'da 2, Maryland'de 2, Nevada'da 2, Pensilvanya'da 2, Vermont'ta 2, Virginia'da 2, Arizona'da 1, Kolombiya Bölgesi'nde 1, Massachusetts'te 1, Minnesota'da 1, Mississippi'de 1, Oklahoma'da 1, Porto Riko'da 1, Güney Dakota'da 1, Tennessee'de 1 kişi hayatını kaybetti.

MIKE PENCE'İN TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'in Covid-19 testleri negatif çıktı.

NEW YORK VALİSİ ACİL DUYURUDA BULUNDU

New York Valisi Andrew Cuomo sosyal medya hesabından acil duyuruda bulundu. Yakın zamanda emekli olan sağlık uzmanlarını, ihtiyaç duyulması halinde yedek personelin bir parçası olmaya çağırırken, nitelikli tıp ve hemşirelik okulu öğrencileri aynı zamanda personele de ihtiyaçları olduğunu duyurdu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Güney Karolina, Koronavirüs, New York, Dünya

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