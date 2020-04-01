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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi.

01.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:25
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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