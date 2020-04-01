ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi.

Kaynak: DHA