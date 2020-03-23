Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470'e yükseldi - Haberler

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470'e yükseldi

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 470 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 35 bin 224 kişiye ulaştı.

23.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:29
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470'e yükseldi

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 470 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 35 bin 224 kişiye ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp küreselde yayılmaya devam eden Covid-19'a bağlı olarak son 24 saat içerisinde 130 kişi hayatını kaybederken enfekte kişi sayısı 35 bin 224'e çıktı.

Cuomo: Federal hükümet tıbbi malzeme üretimini ve dağıtımını ele alsın

New York Valisi Andrew Cuomo, "Federal hükümeti tıbbi malzeme üreten bütün özel şirketleri kamulaştırmaya çağırıyorum. Maske için 85 cent ödüyordum, şimdi aynı maske için 7 dolar ödüyoruz. Böyle devam edemez. Bırakın federal hükümet tıbbi malzeme üretimini ve dağıtımını ele alsın" açıklamasını yaptı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü Haberler
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü
Bir günde 426 kişinin öldüğü ülkede Başbakan Yardımcısı da karantinada Haberler
Bir günde 426 kişinin öldüğü ülkede Başbakan Yardımcısı da karantinada
Komşu koronavirüse esir oldu! Son 24 saatte 127 can kaybı daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüse esir oldu! Son 24 saatte 127 can kaybı daha yaşandı
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Dünya Haberleri

Polis ekipleri yurt genelinde 65 yaş üstü nöbetinde - Haberler İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada asılsız korona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan... - Haberler CHP'den korona virüs tedbirlerine ilişkin öneri paketi - Haberler İzmir'de eczanede brandalı korona virüs önlemi - Haberler Yunanistan'da polis sokağa çıkma yasağı kontrolleri yapıyor - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü - Haberler Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler
Loading