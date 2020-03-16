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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 69'a çıktı

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bugüne kadar 69 kişi hayatını kaybederken, hasta sayısı 3 bin 774 kişiye ulaştı.

16.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:24
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 69'a çıktı

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bugüne kadar 69 kişi hayatını kaybederken, hasta sayısı 3 bin 774 kişiye ulaştı. Ülkede en çok ölüm vakası Washington eyaletinde gerçekleşti.

Ülke genelinde ölümlerin gerçekleştiği bölgeler sırasıyla; Washington'da 42, California'da 6, New York'ta 6, Florida'da 5, Louisiana'da 2, New Jersey'de 2, Colorado'da 1, Georgia'da 1, Kansas'da 1, Oregon'da 1, South Dakota'da 1, Virginia 'da 1 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, (CDC) koronavirüs salgınına karşı 8 hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 50 kişi ve daha fazla kişinin bir araya geldiği organizasyonların ertelenmesini ya da iptal edilmesini önerdi. CDC aynı zamanda Las Vegas'da birçok otel ve gazinonun etkinlik ve organizasyonlarını durduracağını belirtirken, New York'ta restoranların kısıtlı, bar ve kafelerin ise yalnızca sipariş yoluyla hizmet vereceğini açıklandı. Gece kulüpleri, sinemalar ve diğer eğlence mekanlarının ise tamamen kapanacak.  New York Belediye Başkanı Bill de Blasio Salı günü; restoran, bar ve kafelerin yalnızca sipariş ve paket servis ile hizmet vereceğini belirten kararnameyi imzalayacağını duyurdu. Ülkede Washington'dan sonra Virginia'da da koronavirüs salgınana karşı önlem olarak acil durum ilan edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Virginia, New York, Dünya

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