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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 501'e yükseldi

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 8 bin 501'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 312 bin 237'ye yükseldi.

05.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:33
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 501'e yükseldi

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 8 bin 501'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 312 bin 237'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1344 kişi artarak 8 bin 501'e yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 34 bin 272 kişi artarak 312 bin 237'ye çıktı.

TRUMP: KORKUNÇ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, "Koronavirüs krizi geliyor" dedi ve gelecek haftalarda önlem alınsa bile çok fazla ölüm olacağını söyledi. New York'a koronavirüs ile mücadele için bin askeri personel göndereceklerini açıklayan Trump, "Daha önce görülmemiş korkunç bir döneme giriyoruz. Muhtemelen bu ülkede daha önce böylesi görülmedi" diye konuştu.

Trump aynı zamanda, "Ülkemizi tekrar açmak zorundayız. Bunu aylar, aylar ve aylar boyunca yapmak istemiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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