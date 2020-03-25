Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 800'ün üzerine çıktı - Haberler

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 800'ün üzerine çıktı

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 801 kişi hayatını kaybetti.

25.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:08
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 800'ün üzerine çıktı

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 801 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 sebebiyle ABD'de 801 kişi hayatını kaybederken, virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı 55 bin 231 kişiye ulaştı.

ABD merkezli teknoloji firması Apple'ın, 9 milyon adet N95 maskeyi ABD hükümetine bağışladığı bildirildi.

'ÖLECEK 26 BİN KİŞİYİ SİZ BELİRLEYİN'

New York Valisi Andrew Cuomo, Donald Trump'a ve yönetimine Covid-19'u ciddiye almadığı konusunda eleştirdi. Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin, çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 'eyaletlere milyonlarca maske gönderileceği' açıklamasıyla ilgili Cuomo, "Ben söze değil eyleme bakarım. Hani nerede suni solunum cihazları, laboratuvar önlükleri ve eldivenler?" diye sordu.

Salgının daha önceki 45 gün tahminlerinin aksine 2-3 hafta içinde zirveye çıkacağını söyleyen Cuomo, eyalette 140 bin yatağa ihtiyaç olduğunu söyledi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Ağlayarak Türkiye’yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı Haberler
Ağlayarak Türkiye'yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı
Avrupa’nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı Haberler
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Komşu, koronavirüs için 2 bin kişi kapasiteli hastane kurdu Haberler
Komşu, koronavirüs için 2 bin kişi kapasiteli hastane kurdu
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon’dan korkutan açıklama Haberler
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama
’Koronavirüslüyüm’ deyip polisin üzerine öksürdü, soluğu nezarette aldı Haberler
"Koronavirüslüyüm" deyip polisin üzerine öksürdü, soluğu nezarette aldı
Dünyanın en kalabalık ülkesinde de sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Dünyanın en kalabalık ülkesinde de sokağa çıkma yasağı getirildi

Son Dakika Dünya Haberleri

12:52: Yaşlı adamın kafasına zorla kolonya döken ve maske takan şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler 12:50: İran'da korona virüsünden ölü sayısı 2 bin 77'ye vaka sayısı da 27 bin 17'ye yükseldi. - Haberler 12:49: 600 kiloluk balyanın altında kalarak can verdi - Haberler 12:49: Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral - Haberler 12:48: Afetlerin gönüllüleri: Amatör telsizciler - Haberler 12:14: Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil - Haberler 11:57: Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim - Haberler 11:51: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi - Haberler 11:50: CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi - Haberler 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın