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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 647'ye yükseldi

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 9 bin 647'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 337 bin 637'ye yükseldi.

06.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:17
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 647'ye yükseldi

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 9 bin 647'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 337 bin 637'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte bin 146 kişi artarak; 9 bin 647'ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 25 bin 400 kişi artarak 337 bin 637'ye çıktı.

NEW YORK'TA BİR KAPLANDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

New York'un Bronx kasabasında bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Nadia isimli Malezyalı bir kaplana koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi. Ayrıca toplam 5 aslan ve kaplanda da hafif semptomların görüldüğü belirtiliyor. Virüsün Nadia'ya daha önce semptomları hiç göstermemiş olan bir çalışandan geçmiş olabileceği belirtiliyor. Hayvanat bahçesi 16 Mart'tan itibaren kapalı.

FAUCİ: KORONAVİRÜS MEVSİMSEL OLABİLİR

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüsün 'mevsimsel' bir hastalık olabileceğini söyledi. Fauci ayrıca, virüsün muhtemelen bu yıl tamamen ortadan kalkmayacağını ve dünya tarafından kontrol altına almazsa, 'mevsimsel bir nitelik kazanacağını' söyledi. Fauci'nin koronavirüs testi negatif çıktı.

TRUMP: İLACI KULLANIN

Trump, belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaç olan hidroksiklorokinin kullanılması için öneride bulunarak, "Umarım kullanırlar, ben de kullanabilirim, doktorlarıma sormam lazım. Kaybedecek neyiniz var, alın ve deneyin. Seçim hastaların ve onların doktorlarının seçimi. İşe yararsa Tanrı'nın bir hediyesi olabilir" ifadelerini kullandı. Sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığına dair kanıtlanmış bir çalışma bulunmuyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya
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