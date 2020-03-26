ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

ABD genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bin 50 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs sebebiyle ABD'de son 24 saat içerisinde 249 kişi daha öldü ve ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 50'ye yükseldi.

ENFEKTE KİŞİ SAYISI 24 SAATTE 13 BİNDEN FAZLA ARTTI

ABD'de virüsten etkilenenlerin sayısı 24 saat içerisinde 13 bin 963 artarak 69 bin 194'e ulaştı. Ülke genelinde en çok vakanın görüldüğü şehir ise 280'den fazla kişinin öldüğü New York.

Kaynak: DHA